Наказали Францию. Голы украинских футболистов вошли в топ-5 лучших молодежного Евро-2023 — видео

17 июля, 22:30
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Сборная Украины U-21 (Фото:УАФ)

Сборная Украины U-21 (Фото:УАФ)

УЕФА представила десятку лучших голов по итогам молодежного чемпионата Европы-2023.

Лучшим голом турнира был признан точный удар португальца Жуана Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках третьего тура группового этапа.

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Тройку лучших замкнул мяч Георгия Судакова после шикарной передачи Михаила Мудрика в четвертьфинале с Францией (3:1).

Видео дня

Забавно, что гол Артема Бондаренко в том же матче оказался на четвертом месте.

https://twitter.com/UEFAUnder21/status/1680987991488045056

Напомним, на турнире сборная Украины дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Испании. Чемпионом соревнования стала сборная Англии.

Ранее сообщалось, что два футболиста национальной команды Украины попали в символическую сборную молодежного Евро-2023.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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