Наказали Францию. Голы украинских футболистов вошли в топ-5 лучших молодежного Евро-2023 — видео 17 июля, 22:30 Сборная Украины U-21 (Фото:УАФ)

УЕФА представила десятку лучших голов по итогам молодежного чемпионата Европы-2023.

Лучшим голом турнира был признан точный удар португальца Жуана Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках третьего тура группового этапа.

Тройку лучших замкнул мяч Георгия Судакова после шикарной передачи Михаила Мудрика в четвертьфинале с Францией (3:1).

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Забавно, что гол Артема Бондаренко в том же матче оказался на четвертом месте.

Напомним, на турнире сборная Украины дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Испании. Чемпионом соревнования стала сборная Англии.

Ранее сообщалось, что два футболиста национальной команды Украины попали в символическую сборную молодежного Евро-2023.