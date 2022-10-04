Экс-звезда Реала решил завершить карьеру

4 октября, 18:10
Поделиться:
Игуаин выступал за ряд топ-клубов (Фото:mlssoccer.com)

Игуаин выступал за ряд топ-клубов (Фото:mlssoccer.com)

Бывший нападающий сборной Аргентины и мадридского Реала Гонсало Игуаин, выступающий за Интер Майами, заявил, что завершит карьеру после сезона в МЛС, который заканчивается 5 ноября.

О своем решении повесить бутсы на гвоздь 34-летний аргентинский форвард объявил на пресс-конференции, сообщает официальный сайт МЛС.

Во время речи Игуаин умилялся и не сдержал слез.

Видео дня

"Настал день, чтобы попрощаться с футболом, который дал мне очень многое.

Для меня самое важное – это не титулы или голы, а ценности и люди, с которыми я познакомился. Я хочу, чтобы меня запомнили больше как хорошего человека, чем как игрока", - сказал Игуаин.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1577009618600927233?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577009618600927233%7Ctwgr%5Ed52f56da2ca0d63a0130e448c3a22a4147ca69f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mlssoccer.com%2Fnews%2Finter-miami-forward-gonzalo-higuain-to-retire-after-2022-mls-season

За свою карьеру Игуаин, кроме Реала и Интер Майами, выступал за такие клубы как Ривер Плейт, Наполи, Ювентус, Милан и Челси.

Читайте также:
Реал — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Он трижды становился чемпионом Испании, трижды чемпионом Италии, дважды обладателем Кубка Испании дважды, трижды обладателем Кубка Италии и победителем Лиги Европы в сезоне 2018/19.

Игуаин сыграл более 700 матчей, в которых забил более 300 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского Реала Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Сборная Аргентины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X