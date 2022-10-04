Экс-звезда Реала решил завершить карьеру 4 октября, 18:10 Игуаин выступал за ряд топ-клубов (Фото:mlssoccer.com)

Бывший нападающий сборной Аргентины и мадридского Реала Гонсало Игуаин, выступающий за Интер Майами, заявил, что завершит карьеру после сезона в МЛС, который заканчивается 5 ноября.

О своем решении повесить бутсы на гвоздь 34-летний аргентинский форвард объявил на пресс-конференции, сообщает официальный сайт МЛС.

Во время речи Игуаин умилялся и не сдержал слез.

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"Настал день, чтобы попрощаться с футболом, который дал мне очень многое.

Для меня самое важное – это не титулы или голы, а ценности и люди, с которыми я познакомился. Я хочу, чтобы меня запомнили больше как хорошего человека, чем как игрока", - сказал Игуаин.

За свою карьеру Игуаин, кроме Реала и Интер Майами, выступал за такие клубы как Ривер Плейт, Наполи, Ювентус, Милан и Челси.

Он трижды становился чемпионом Испании, трижды чемпионом Италии, дважды обладателем Кубка Испании дважды, трижды обладателем Кубка Италии и победителем Лиги Европы в сезоне 2018/19.



Игуаин сыграл более 700 матчей, в которых забил более 300 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского Реала Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона.