«На замену Мбаппе?»: ПСЖ подписал звездного форварда сборной Португалии
Гонсалу Рамуш (Фото:ФК ПСЖ)
Французский клуб официально объявил о трансфере Гонсалу Рамуша из португальской Бенфики.
ПСЖ арендовал 22-летнего игрока на один сезон с правом выкупа за 80 миллионов евро, ведь парижанам нужно вписаться в правила финансового фейр-плей.
Бенфика получит 65 миллионов евро гарантировано, а 15 миллионов — в виде бонусов.
Рамуш попал в академию португальского клуба в 12-летнем возрасте. За взрослую команду провел 106 матчей, забив 41 гол и отдал 16 ассистов.
Напомним, звезда ПСЖ сенсационно изъявил желание покинуть клуб после протеста фанатов.
Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе в неловкое положение перед потенциальным трансфером.