«На замену Мбаппе?»: ПСЖ подписал звездного форварда сборной Португалии 7 августа, 23:15 Гонсалу Рамуш (Фото:ФК ПСЖ)

Французский клуб официально объявил о трансфере Гонсалу Рамуша из португальской Бенфики.

ПСЖ арендовал 22-летнего игрока на один сезон с правом выкупа за 80 миллионов евро, ведь парижанам нужно вписаться в правила финансового фейр-плей.

Бенфика получит 65 миллионов евро гарантировано, а 15 миллионов — в виде бонусов.

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Рамуш попал в академию португальского клуба в 12-летнем возрасте. За взрослую команду провел 106 матчей, забив 41 гол и отдал 16 ассистов.

Напомним, звезда ПСЖ сенсационно изъявил желание покинуть клуб после протеста фанатов.

Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе в неловкое положение перед потенциальным трансфером.