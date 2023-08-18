«Они провоцировали Луческу». Греческие журналисты обиделись на Динамо за защиту героев Азовстали — видео 18 августа, 08:49 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Пресс-аташе Динамо Андрей Шахов рассказал, что пресс-конференция главного тренера киевлян Мирчи Луческу после матча с Арисом закончилась досрочно.

В своем Facebook Шахов заявил, что греческие журналисты провоцировали Луческу, потому что им не понравилось, что игроки Динамо стали на защиту героев Азова.

«На послематчевой пресс-конференции греческие журналисты провоцировали Луческу. Мол, им не понравилось, что игроки Динамо встали на защиту героев Азова и передали привет фанам Ариса после победы.

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Еще больше им не понравилась фраза «Азов — герои Украины», после чего пресс-конференция была завершена.

Если некоторые из них поддерживают позицию греческих фанов, то дорога им за кораблем. И хорошего путешествия домой", — написал Шахов.

Напомним, что Динамо прошло Арис (2:2, 6:5 пен) в квалификации Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.

Ранее игроки Динамо сразу после серии пенальти красивым жестом унизили фанатов Ариса, которые негативно высказывались об Азове.