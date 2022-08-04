«Сошел с ума из-за пропаганды». Экс-игрок Зари высказался о пророссийских взглядах бывшего руководителя клуба

4 августа, 15:12
Рафаилов поддержал военное вторжение России на территорию Украины (Фото:ФК Заря)

Рафаилов поддержал военное вторжение России на территорию Украины (Фото:ФК Заря)

Экс-футболист луганской Зари Александр Грицай высказался о пророссийских взглядах бывшего генерального директора клуба Сергея Рафаилова.

Слова нынешнего ассистента главного тренера Днепра-1 приводит FanDay.

«До войны, когда я с ним общался по мере работы в Заре, был нормальный человек. Но после начала войны, то, что я видел, то показалось, что он сошел с ума под влиянием российской пропаганды. Других объяснений у меня нет.

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Он здесь провел большую часть жизни и такие высказывания… Бог ему судья", — сказал Грицай.

В марте 2020 года сообщалось, что экс-функционер Зари написал заявление об увольнении с поста генерального директора луганского клуба.

В январе 2022-го он переехал в Краснодар и объяснил свое решение нежеланием разговаривать на языке, который «диктуют насильно».

Позже Рафаилов поддержал военное вторжение России на территорию Украины.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Заря

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