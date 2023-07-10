Вражеский снаряд забрал жизнь. Воспитанник футбольных Карпат погиб на войне с Россией
Григорий Барчишин (Фото:Львівська Асоціація Футболу)
Украинский футболист Григорий Барчишин отдал жизнь на войне с российским оккупантами.
На 38 году трагически погиб Григорий Барчишин, который с первых дней полномасштабной войны с Россией вступил в ряды ВСУ.
Львовская Ассоциация Футбола в Facebook сообщила о том, что Григорий скончался от вражеского артиллерийского снаряда.
«После нападения рашистов он одним из первых пошел добровольцем в территориальную оборону Киева и вскоре присоединился к рядам ВСУ. К сожалению, родители, жена и маленький сын не дождались его с поля боя. Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина», — говорится в сообщении.
Отметим, что Григорий был воспитанником львовских Карпат. Выступал за Галичину-Карпаты (Львов), Карпаты-2, Оболонь-2, СК Чайка, а также ФК Синьковичи и Карпаты-Каменка (Каменка-Бугская) из первенства Львовщины.
Похороны Барчишина пройдут во вторник, 11 июля, в Гарнизонном Храме святых Петра и Павла.
Ранее сообщалось, что на войне погиб серебряный призер чемпионата мира по фехтованию.