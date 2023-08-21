После скандала с изнасилованием. Манчестер Юнайтед распрощался с главным талантом команды 21 августа, 17:36 Мейсон Гринвуд (Фото:instagram.com/masongreenwood)

Английский клуб официально объявил о том, что Мейсон Гринвуд больше не будет выступать за «красных дьяволов».

Манчестерский клуб подвел итоги внутреннего расследования, которое было связано с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что 21-летний полузащитник невиновен.

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Несмотря на это, стороны пришли к выводу о том, что игроку будет сложно возобновить карьеру. Таким образом, стороны прекратят сотрудничество.

«На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что размещенные в интернете материалы не дают полной картины и что Мейсон не совершал преступлений, в которых первоначально был обвинен. При этом, как сегодня публично признает Мейсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность.

Все участники процесса, включая Мейсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в Манчестер Юнайтед. Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами Олд Траффорд. Теперь мы будем работать с Мейсоном с целью достижения этого результата", — говорится в заявлении.

Напомним, в январе 2022 года Гринвуд был обвинен в попытке изнасилования своей возлюбленной, а также в угрозах убийства.

Сначала англичанина выпустили под залог, а в феврале текущего года полиция сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит арест в Саудовской Аравии.