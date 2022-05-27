«Тимощук — г***он». Украинская группа посвятила песню бывшему футболисту сборной команды страны — видео 27 мая, 18:58 Цей матеріал також доступний українською За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год (Фото:Анатолий Тимощук via Twitter)

Украинская группа Дно посвятила песню бывшему футболисту сборной команды страны Анатолию Тимощуку, который после российского вторжения остался работать тренером в санкт-петербургском Зените.

Композиция была представлена на YouTube-канале музыкального коллектива. Песня получила название Константа Тимощука.

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.

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Из стана «горняков» Анатолий перешел в санкт-петербургский Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду. После начала войны он так и не осудил Россию за агрессию против родной страны.

Ранее Ребров объяснил, почему Тимощук остался в России после начала полномасштабной войны в Украине.

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