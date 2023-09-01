Соперники для Ливерпуля, Ромы и Аякса. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы 1 сентября, 14:45 Группы Лиги Европы-2023/24 (Фото:UEFA Europa League)

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2023/2024.

По результатам официального мероприятия были определены восемь групп по четыре команды.

Группы Лиги Европы

Группа А: Вест Хэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Фрайбург (Германия), ФК ТСК Бачка Топола (Сербия).

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Группа В: Аякс (Нидерланды), Марсель (Франция), Брайтон (Англия), АЕК Афины (Греция).

Группа С: Рейнджерс (Шотландия), Бетис (Испания), Спарта Прага (Чехия), Арис Лимасол (Кипр).

Группа D: Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм Грац (Австрия), Ракув (Польша).

Группа E: Ливерпуль (Англия), ЛАСК (Австрия), Юнион (Бельгия), Тулуза (Франция).

Группа F: Вильярреал (Испания), Ренн (Франция), Маккаби Хайфа (Израиль), Панатинаикос (Греция).

Группа G: Рома (Италия), Славия Прага (Чехия), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцария).

Группа Н: Байер (Германия), Карабах (Азербайджан), Мольде (Норвегия), Хеккен (Швеция).

Фото: UEFA Europa League

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут вторые места, попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, занявшие третьи места, отправятся в Лигу конференций, где сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места в рамках соревнования на групповом этапе этого турнира.

Первый тур группового этапа состоится 21 сентября, а последний — 14 декабря.

Напомним, что Заря обыграла вице-чемпиона Чехии, но вылетела из Лиги Европы.

Ранее стали известны результаты жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.