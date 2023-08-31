Группа смерти для ПСЖ. Результаты жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 31 августа, 19:53 Трофей Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024.

Во время мероприятия были составлены восемь групп по четыре команды.

Своих соперников также узнал донецкий Шахтер.

Группы Лиги чемпионов

Группа А: Бавария (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Копенгаген (Дания), Галатасарай (Турция).

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Группа В: Севилья (Испания), Арсенал (Англия), ПСВ (Нидерланды), Ланс (Франция).

Группа С: Наполи (Италия), Реал (Испания), Брага (Португалия), Унион Берлин (Германия).

Группа D: Бенфика (Португалия), Интер (Италия), Зальцбург (Австрия), Реал Сосьедад (Испания).

Группа E: Фейеноорд (Нидерланды), Атлетико (Испания), Лацио (Италия), Селтик (Шотландия).

Группа F: ПСЖ (Франция), Боруссия Дортмунд (Германия), Милан (Италия), Ньюкасл (Англия).

Группа G: Манчестер Сити (Англия), Лейпциг (Германия), Црвена Звезда (Сербия), Янг Бойз (Швейцария).

Группа Н: Барселона (Испания), Порту (Португалия), Шахтер (Украина), Антверпен (Бельгия).

По две лучшие команды из восьми групп выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что первый тур состоится 19/20 сентября, а последний — 12/13 декабря.

Напомним, финал турнира пройдет 1 июня 2024 года в Лондоне на Уэмбли.

Ранее стало известно, где Шахтер будет проводить домашние поединки Лиги чемпионов.

