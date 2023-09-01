Заря поедет в Исландию. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций 1 сентября, 16:19 Кубок Лиги конференций (Фото:УЕФА)

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2023/2024.

Во время мероприятия было составлено восемь групп по четыре команды.

Своих соперников узнала луганская Заря. Это Гент (Бельгия), Маккаби Т-А (Израиль) и Брейдаблик (Исландия).

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Группы Лиги конференций:

Группа A: Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, Клаксвик

Группа B: Гент, Маккаби Тель-Авив, Заря, Брейдаблик

Группа C: Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балкани

Группа D: Брюгге, Буде-Глимт, Бешикташ, Лугано

Группа E: АЗ, Астон Вилла, Легия, Зриньски

Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички

Группа G: Айнтрахт, ПАОК, ГИК, Абердин

Группа H: Фенербахче, Лудогорец, Спартак Трнава, Нордшелланд

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые займут вторые места, попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Первый тур группового этапа состоится 21 сентября, а последний — 14 декабря.

Ранее стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы.