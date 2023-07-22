Пронзительная история. Голкипер английского клуба приютил украинскую семью 22 июля, 22:05 Гульельмо Викарио (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Новичок Тоттенхэма Гульельмо Викарио сделал человеческий поступок, приютив у себя дома семью, которая бежала от полномасштабной войны.

Итальянский футболист рассказал, что в марте прошлого года предоставил убежище для 11-летнего Милана и его матери Анны, покинувших Украину из-за военной агрессии России.

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Викарио рассказал, что украинская семья продолжает жить у него в Удине (Италия).

«Он — мой младший брат. Когда я возвращаюсь в Удине, чтобы увидеться с семьей, я провожу с ним некоторое время. У него все хорошо. Он ходит в школу, учит итальянский язык. Я надеюсь, что он чувствует себя хорошо, потому что в Украине сейчас не очень хорошая ситуация из-за войны. Поэтому мы стараемся подарить улыбку этим людям, и я надеюсь, что им не придется задумываться о ситуации в своей стране», — приводит слова Викарио The Athletic.

Итальянец признался, что мыслями остается с украинской семьей.

«Когда я выхожу на поле, думать о них очень важно. Это как сила, которую она может дать. Я счастлив за эту семью», — добавил игрок.

Отметим, что Викарио перебрался в Тоттенхэм в летнее трансферное окно. До этого 26-летний вратарь выступал за Эмполи.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера признался, как война в Украине разбила его самую большую мечту.