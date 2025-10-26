Легенда Реала назвал лишь трех игроков Барселоны, которые бы попали в стартовый состав мадридского клуба

Сегодня, 26 октября, Реал будет принимать Барселону в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

Накануне поединка бывший полузащитник Реала Гути поделился мыслями о нынешнем составе каталонской команды.

По мнению легенды испанского футбола, лишь трое игроков Барселоны попали бы в основу Реала — Алехандро Бальде, Педри и Ламин Ямаль.

Реклама

«Щенсный, Кунде, Кубарси и Эрик Гарсия не были бы игроками старта Реала, только Бальде был бы. Несмотря на улучшение игры Кубарси, я все равно отдаю предпочтение защите Реала.

Педри — был бы в основе [Реала], Френки де Йонг — нет, Фермин — тоже нет. Маркус Рашфорд — нет, Ферран — нет. Ламин Ямал стал бы игроком основы", — цитирует Гути All Football App.

Матч Реал — Барселона начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде в 17:15 по Киеву.

Мадридский клуб возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 24 очка в девяти турах. Барселона с 22 очками идет второй.

Ранее сообщалось, что лучший игрок чемпионата Испании не сыграет в классико из-за травмы.