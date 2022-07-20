Главный тренер Манчестер Сити подтвердил трансфер Зинченко в другой топ-клуб

20 июля, 13:50
За годы сотрудничества у Гвардиолы и Зинченко наладились дружеские отношения (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

За годы сотрудничества у Гвардиолы и Зинченко наладились дружеские отношения (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил трансфер украинского футболиста Александра Зинченко в лондонский Арсенал.

Комментируя потенциальный трансфер Зинченко Гвардиола отметил вклад украинца в успехи Манчестер Сити, как и двух экс-игроков «горожан» Габриэла Жезуса, который уже стал игроком «канониров» и перешедшего в Челси Рахима Стерлинга, сообщает Manchester Evening News.

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«Челси и Арсенал — блестящие клубы, я буду радоваться успехам, которых эти игроки будут там добиваться.

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С Зинченко все прошло хорошо, мы смогли как следует попрощаться. К сожалению, не смогли поступить так со Стерлингом и Жезусом, но с Алексом поужинали и попрощались", — сказал Гвардиола.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Арсенал и Манчестер Сити достигли принципиальной устной договоренности по переходу Зинченко.

За переход украинца лондонский клуб заплатит около 35 млн. евро.

Сообщалось, что Манчестер Сити согласился отпустить Зинченко в другой клуб после подписания защитника Брайтона Марка Кукурельи.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Хосеп Гвардиола Александр Зинченко

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