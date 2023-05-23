«Он нечто уникальное». Гвардиола засыпал комплиментами бывшего тренера Шахтера 23 мая, 20:01 Гвардиола (Фото:REUTERS/Хейко Беккер)

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвариола перед поединком с Брайтоном поделился своими мыслями о наставнике «чаек» Роберто Де Дзерби.

В перенесенном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги Брайтон примет «горожан» на своем стадионе. Менеджер гостей тепло высказался об итальянце.

«Обратите внимание на то, что я собираюсь сказать, потому что я абсолютно уверен в том, что говорю. Уверен, что Роберто Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров последних 20 лет. Это как ресторан со звездой Мишлен, нечто уникальное», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

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Брайтон под руководством итальянского специалиста впервые за свою историю вышел в еврокубки. «Чайкам» нужно набрать лишь одно очко, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы.

Отметим, что Де Дзерби и Гвардиола номинированы на звание тренера года в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити в третий раз подряд стал чемпионом Англии.