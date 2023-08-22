«Хочешь фото? Заплати!». Гвардиола пошутил над инспектором, который выписал ему штраф — видео

22 августа, 11:31
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Гвардиола (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Гвардиола (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил штраф за неправильную парковку на одной из улиц города.

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Одному из прохожих удалось снять видео, в котором видно, как инспектор, наказавший испанского специалиста, попросил сделать с ним фото. Гвардиола в шутку ответил, что за эту услугу он должен заплатить.

Видео дня

«Хочешь фото? За него придется заплатить», — сказал Гвардиола.

@adeel.pti Warden asking for a picture & after issuing the ticket got me laughing. Another charge added haha #pepguardiola #trafficwarden #Manchester #ManchesterCity #FreePep #HMP #UEFA #premier #FYP #barcelona ♬ original sound - Adeel
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Ранее сообщалось, что Гвардиола вместе с Манчестер Сити выиграл Суперкубок УЕФА, победив Севилью в серии пенальти.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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