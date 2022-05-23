Гвардиола приблизился к главному тренеру Динамо по количеству выигранных трофеев 23 мая, 16:15 Цей матеріал також доступний українською В коллекции Пепа Гвардиолы 32 трофея (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы в английской Премьер-лиге приблизился к главному тренеру Динамо Мирчи Луческу по количеству выигранных трофеев.



Теперь в коллекции испанского тренера 32 трофея за 13 лет тренерской карьеры. По этому показателю он занимает третье место, уступая только двум тренерам.

Больше титулов только у наставника киевского Динамо Мирчи Луческу (34 титула за 40 лет тренерской карьеры) и бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона (49 титулов за 39 лет тренерской карьеры).

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Сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зинченко в четвертый раз в карьере выиграл английскую Премьер-лигу с Манчестер Сити, который стал чемпионом сезона 2021/22 после драматической победы над Астон Виллой (3:2).



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