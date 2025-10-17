Гвардиола рассказал, когда собирается взять паузу в тренерской карьере

Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что отдых от работы не входит в его ближайшие планы.

По словам титулованного испанского специалиста, он подумает о паузе в карьере через десять лет.

«Нужен ли мне отдых? В 2035 году я начну об этом задумываться.

[В Манчестер Сити] мы уже не те, что были в начале, и на то есть много причин. Мои отношения с руководством клуба очень близкие. И дело не только во мне — вы знаете, что многие люди, включая членов моего тренерского штаба, уже ушли. У каждого есть свои предпочтения и желания. Но сейчас я все еще здесь, перед вами. Так что посмотрим", — цитирует 54-летнего Гвардиолу BBC Sport.

Напомним, Гвардиола возглавил МанСити в 2016 году, с тех пор выиграл с клубом ряд трофеев, в частности шесть чемпионств Англии и Лигу чемпионов. Контракт испанца заканчивается летом 2027 года.

Прошлый сезон Манчестер Сити завершил без трофеев. В АПЛ «горожане» финишировали на третьем месте.

