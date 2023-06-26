Невероятные отступные: Барселона объявила о подписании пятикратного чемпиона Англии 26 июня, 12:46 Илкай Гюндоган (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган перешел в Барселону на правах свободного агента.



Пресс-служба испанского клуба сообщила о том, что было достигнуто соглашение о переходе футболиста, контракт которого с Манчестер Сити истекает 30 июня.

Сообщается, что соглашение Гюндогана с Барселоной будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон.

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Отмечается, что отступные Илкая в клубе — 400 миллионов евро.

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺 İlkay Gündoğan joins FC Barcelona! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

«Привет, кулес! Я очень счастлив, что подписал контракт с Барсой. Я воодушевлен перед началом этого нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», — заявил игрок.

Gündoğan has a message for you, culers 🤳 pic.twitter.com/yoajjeqbMU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

Напомним, Гюндоган выступал за Манчестер Сити с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Барселона выпустила заявление по поводу срыва подписания Месси.