Невероятные отступные: Барселона объявила о подписании пятикратного чемпиона Англии

26 июня, 12:46
Поделиться:
Илкай Гюндоган (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Илкай Гюндоган (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган перешел в Барселону на правах свободного агента.

Пресс-служба испанского клуба сообщила о том, что было достигнуто соглашение о переходе футболиста, контракт которого с Манчестер Сити истекает 30 июня.

Сообщается, что соглашение Гюндогана с Барселоной будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон.

Видео дня

Читайте также:
Сейчас или никогда: Реал согласовал переход Мбаппе за космическую сумму

Отмечается, что отступные Илкая в клубе — 400 миллионов евро.

«Привет, кулес! Я очень счастлив, что подписал контракт с Барсой. Я воодушевлен перед началом этого нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», — заявил игрок.

Напомним, Гюндоган выступал за Манчестер Сити с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Барселона выпустила заявление по поводу срыва подписания Месси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X