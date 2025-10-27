Забивал Днепру в финале Лиги Европы. Экс-футболист ПСЖ и сборной Польши завершил карьеру

«Я ни о чем не жалею и ничего бы не изменил. Я принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами радости и успеха, но также и с более тяжелыми моментами, которые так многому меня научили.

Спасибо болельщикам, которые были со мной в хорошие и плохие моменты, всем игрокам, с которыми я имел честь делить поле, и всем, кто поддерживал меня на этом пути", — написал Крыховяк в Instagram.

Крыховяк начинал карьеру во французском Бордо, в 2014 году перешел в испанскую Севилью, с которой дважды выигрывал Лигу Европы (2015, 2016). В финале 2015 года против Днепра (3:2) Гжегож сравнял счет в первом тайме. В сезоне 2015/16 одноклубником поляка был украинский футболист Евгений Коноплянка.

В 2016 году Крыховяк перешел в ПСЖ, но не сумел закрепиться в основном составе французского клуба.

Позже хавбек выступал в России за Локомотив и Краснодар. После полномасштабного вторжения оккупантов в Украину в 2022 году покинул РФ, заявив, что «это был вопрос морального и личного решения».

Последним клубом в карьере Крыховяка был польский Мазур из Радзымина. За национальную сборную полузащитник провел 100 матчей и забил пять голов.

