Легенда белорусского футбола признался, согласится ли второй раз возглавить Динамо Киев 2 июля, 14:30 Хацкевич возглавлял Динамо в 2017—2019 годах (Фото:ФК Динамо)

Легенда Динамо и белорусского футбола Александр Хацкевич высказался о работе в киевском клубе.

Специалист заявил, что может в будущем работать в клубе из УПЛ.

«Есть планы вернуться домой, в Киев. Но еще есть моменты, связанные с белорусским паспортом. Если будут предложения из Украины, то я вернусь и пока не буду заниматься постоянным видом на жительство в Европе.

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У меня есть дата, когда я окончательно определюсь. У меня есть предложение из Азии, но сейчас все упирается — или мне ждать следующего трансферного окна, или принимать те предложения, которые сейчас есть".

Хацкевич заявил, что не стал бы тренировать Динамо Киев во второй раз, однако согласился бы на работу в клубе.

«В Динамо я прошел и U-19, был и в первой лиге, и в первой команде. Возможно, на должность спортивного директора — пожалуйста, я бы с удовольствием пришел бы.

Почему не тренером? Там есть тренер. Сейчас есть Саша Шовковский, который показал в этих играх, что умеет управлять командой, влиять на футболистов. Второй раз прийти в Динамо в качестве тренера? Нет".

Специалист заявил, что в команде работают отличные тренеры, а он может помочь в структуре клуба.

«Мы нормально общаемся с Игорем Суркисом. Виделись на Кипре, когда были отборочные матчи U-17. Был и Григорий Михайлович, и Игорь Михайлович, мы нормально общаемся, но тренером Динамо я уже был. Возможно, в другой роли смогу пригодиться — да.

Но сейчас в Динамо самый опытный тренер в Европе. И есть амбициозный Саша Шовковский, который также хочет получить свой опыт и знания", — сказал Хацкевич в интервью SportArena.

Напомним, Хацкевич тренировал Динамо более двух лет — с июня 2017 по август 2019. Во главе команды он выиграл Кубок Украины и дважды стал обладателем Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сделал огненное заявление после возвращения в Динамо.