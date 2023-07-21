«Меня это очень удивило». Легенда Динамо опроверг информацию о своем назначении в любительский клуб 21 июля, 15:37 Хацкевич заявил, что сейчас нигде не работает (Фото:ФК Динамо)

Бывший футболист и главный тренер Динамо Александр Хацкевич опроверг информацию о том, что он стал консультантом польского любительского клуба Скра 1921.

По словам Хацкевича, на данный момент он ни где не работает и не подписывал контракт ни с одним клубом, сообщает Dynamo.kiev.ua.

«То, что я прочитал в интернете о моей работе в клубе Скра 1921, меня очень удивило, если не сказать больше.

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В начале июня я вернулся в Европу, и с тех пор не давал ни одного интервью ни польским, ни украинским СМИ или интернет-ресурсам. Сейчас никакой работы, а тем более контракта у меня в Польше нет.



Больше мне сказать нечего, потому что просто нечего комментировать", — сказал Хацкевич.

Информация о назначении Хацкевича консультантом Скра 1921 и его интервью появилась на странице польского клуба в Facebook.

Фото: Скра 1921 via Facebook

Ранее Хацкевич заявил, что не согласился бы во второй раз возглавить Динамо.

