«Меня это очень удивило». Легенда Динамо опроверг информацию о своем назначении в любительский клуб

21 июля, 15:37
Поделиться:
Хацкевич заявил, что сейчас нигде не работает (Фото:ФК Динамо)

Хацкевич заявил, что сейчас нигде не работает (Фото:ФК Динамо)

Бывший футболист и главный тренер Динамо Александр Хацкевич опроверг информацию о том, что он стал консультантом польского любительского клуба Скра 1921.

По словам Хацкевича, на данный момент он ни где не работает и не подписывал контракт ни с одним клубом, сообщает Dynamo.kiev.ua.

«То, что я прочитал в интернете о моей работе в клубе Скра 1921, меня очень удивило, если не сказать больше.

Видео дня

В начале июня я вернулся в Европу, и с тех пор не давал ни одного интервью ни польским, ни украинским СМИ или интернет-ресурсам. Сейчас никакой работы, а тем более контракта у меня в Польше нет.

Читайте также:
«Ему нужна помощь». Бывший тренер киевского Динамо заявил о беспомощности Артема Милевского

Больше мне сказать нечего, потому что просто нечего комментировать", — сказал Хацкевич.

Информация о назначении Хацкевича консультантом Скра 1921 и его интервью появилась на странице польского клуба в Facebook.

Скра 1921 via Facebook
Фото: Скра 1921 via Facebook

Ранее Хацкевич заявил, что не согласился бы во второй раз возглавить Динамо.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша Александр Хацкевич ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X