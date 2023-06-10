Первый в истории. Игрок Интера может установить уникальное достижение для своей страны
Хакан Чалханоглу (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)
Футболист миланского Интера и сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле.
По словам турецкого футболиста, для этого этот финал имеет большой вес, поскольку состоится на его Родине.
«Постараюсь сделать все возможное, чтобы забить. Хотя забить — не так важно. Главное — победить. Для меня этот финал особенный, ведь игра будет проходить в Стамбуле. Хочу насладиться этим моментом и сыграть как можно лучше».
Также Чалханоглу отметил, что в случае победы Интера в финале, он станет первым игроком с турецким паспортом, который поднимал кубок Лиги чемпионов над головой.
«Мы отдадим все силы. Знаю, что многие местные болельщики будут поддерживать меня. Я могу стать первым турецким игроком, который выиграл Лигу чемпионов», — сказал Чалханоглу УЕФА.
Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.