Первый в истории. Игрок Интера может установить уникальное достижение для своей страны

10 июня, 11:27
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Хакан Чалханоглу (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Хакан Чалханоглу (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Футболист миланского Интера и сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле.

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По словам турецкого футболиста, для этого этот финал имеет большой вес, поскольку состоится на его Родине.

«Постараюсь сделать все возможное, чтобы забить. Хотя забить — не так важно. Главное — победить. Для меня этот финал особенный, ведь игра будет проходить в Стамбуле. Хочу насладиться этим моментом и сыграть как можно лучше».

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Также Чалханоглу отметил, что в случае победы Интера в финале, он станет первым игроком с турецким паспортом, который поднимал кубок Лиги чемпионов над головой.

«Мы отдадим все силы. Знаю, что многие местные болельщики будут поддерживать меня. Я могу стать первым турецким игроком, который выиграл Лигу чемпионов», — сказал Чалханоглу УЕФА.

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Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Лига Чемпионов Манчестер Сити

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