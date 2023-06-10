Первый в истории. Игрок Интера может установить уникальное достижение для своей страны 10 июня, 11:27 Хакан Чалханоглу (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Футболист миланского Интера и сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле.

По словам турецкого футболиста, для этого этот финал имеет большой вес, поскольку состоится на его Родине.



«Постараюсь сделать все возможное, чтобы забить. Хотя забить — не так важно. Главное — победить. Для меня этот финал особенный, ведь игра будет проходить в Стамбуле. Хочу насладиться этим моментом и сыграть как можно лучше».

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Также Чалханоглу отметил, что в случае победы Интера в финале, он станет первым игроком с турецким паспортом, который поднимал кубок Лиги чемпионов над головой.

«Мы отдадим все силы. Знаю, что многие местные болельщики будут поддерживать меня. Я могу стать первым турецким игроком, который выиграл Лигу чемпионов», — сказал Чалханоглу УЕФА.

Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.