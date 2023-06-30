Одноклубник Мудрика рискует не сыграть с Роналду в одной команде — журналист

30 июня, 10:52
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Хаким Зиеш (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Хаким Зиеш (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Трансфер вингера Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик, Хакима Зиеша в Аль-Наср может сорваться из-за его проблем со здоровьем. Ранее Зиеш ездил на выставочный матч в Москву.

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Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своем Twitter.

Лондонский и саудовский клубы согласовали трансфер 30-летнего марокканца, который должен был подписать контракт с Аль-Насром до 2026 года. Однако сейчас трансфер находится под вопросом.

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Во время медосмотра у Зиеша обнаружили проблемы с коленом и клуб Роналду усомнился в подписании футболиста.

https://twitter.com/Santi_J_FM/status/1674542875961352194

В прошлом сезоне за Челси марокканец сыграл 18 матчей и отдал три результативные передачи.

Ранее другой игрок Челси перешел в клуб Саудовской Аравии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Криштиану Роналду

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