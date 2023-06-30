Одноклубник Мудрика рискует не сыграть с Роналду в одной команде — журналист 30 июня, 10:52 Хаким Зиеш (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Трансфер вингера Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик, Хакима Зиеша в Аль-Наср может сорваться из-за его проблем со здоровьем. Ранее Зиеш ездил на выставочный матч в Москву.

Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своем Twitter.

Лондонский и саудовский клубы согласовали трансфер 30-летнего марокканца, который должен был подписать контракт с Аль-Насром до 2026 года. Однако сейчас трансфер находится под вопросом.

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Во время медосмотра у Зиеша обнаружили проблемы с коленом и клуб Роналду усомнился в подписании футболиста.

В прошлом сезоне за Челси марокканец сыграл 18 матчей и отдал три результативные передачи.

Ранее другой игрок Челси перешел в клуб Саудовской Аравии.