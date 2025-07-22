Динамо разгромило мальтийских спартанцев в Лиге чемпионов

Украинский клуб стартовал в самом престижном еврокубковом турнире на Мальте. В первом поединке второго квалификационного раунда Динамо выиграло у Хамрун Спартанс.

Игра прошла в довольно не высоком темпе. Хозяева могли забить быстрый гол, когда Нещерет зазевался в штрафной и едва не подарил мяч сопернику.

И почти сразу динамовцы открыли счет. Защитники оставили совсем одного Ваната перед воротами, который легко пробил мимо голкипера после передачи Буяльского.

В компенсированное к первому тайму время Попов головой отправил мяч в сетку ворот. Однако после VAR рефери отменил гол, увидев на повторе нарушение правил.

Во втором тайме динамовцы продолжали контролировать игру и забили еще один гол. После удара Буяльского со средней дистанции мяч срикошетил мимо вратаря.

Точку в матче поставил Волошин, который добил мяч после сейва вратаря.

Хамрун Спартанс — Динамо — 0:3

Голы: Ванат, 13 Буяльский, 76, Волошин, 90+2

Ответный матч через неделю в Люблине.

Победитель пары Хамрун Спартанс — Динамо в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Хамрун Спартанс — Динамо опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).