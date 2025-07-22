Победитель пары Хамрун Спартанс — Динамо в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Ответная встреча через неделю в Люблине.

Встреча завершилась уверенной победой Динамо . Киевляне забили три гола, еще одно взятие ворот рефери не засчитал после просмотра VAR.

Во вторник, 22 июля, киевское Динамо начало выступления в квалификации Лиги чемпионов . Во втором раунде отбора украинцы встречались с мальтийским клубом Хамрун Спартанс.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies