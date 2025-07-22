Как Динамо выиграло свой первый матч в ЛЧ-2025/26: обзор поединка с Хамрун Спартанс — видео

22 июля, 23:41
Динамовцы обыграли мальтийцев в гостях (Фото: ФК Динамо)

Во вторник, 22 июля, киевское Динамо начало выступления в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде отбора украинцы встречались с мальтийским клубом Хамрун Спартанс.

Встреча завершилась уверенной победой Динамо. Киевляне забили три гола, еще одно взятие ворот рефери не засчитал после просмотра VAR.

Хамрун Спартанс — Динамо — 0:3

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2.

Хамрун Спартанс: Бонелло, Полито (Эль Фанис, 37), Беличич, Компри (Микаллеф, 87), Камендзули (Адранья, 87), Мбонг, Чадженович, Эмерсон, Эдер (Тиун, 73), Шимкус, Коффи (Шерри, 73).

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 67), Ярмоленко (Волошин, 66), Буяльський (Бражко, 79), Кабаев (Пономаренко, 79), Ванат.

Видео голов матча Хамрун Спартанс — Динамо:

https://www.youtube.com/embed/ZLnf79k5k9o?si=A5xATBAdf94uFI4F
https://www.youtube.com/embed/pkWVVOPv-wc?si=a4ZbsNHSQvCuFLyX
https://www.youtube.com/embed/wh9N6gpD8s4?si=9eozmv-aY5dUVKzv

Ответная встреча через неделю в Люблине.

Победитель пары Хамрун Спартанс — Динамо в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Редактор: Любомир Луканюк

