Как Динамо выиграло свой первый матч в ЛЧ-2025/26: обзор поединка с Хамрун Спартанс — видео
Динамовцы обыграли мальтийцев в гостях (Фото: ФК Динамо)
Во вторник, 22 июля, киевское Динамо начало выступления в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде отбора украинцы встречались с мальтийским клубом Хамрун Спартанс.
Встреча завершилась уверенной победой Динамо. Киевляне забили три гола, еще одно взятие ворот рефери не засчитал после просмотра VAR.
Хамрун Спартанс — Динамо — 0:3
Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2.
Хамрун Спартанс: Бонелло, Полито (Эль Фанис, 37), Беличич, Компри (Микаллеф, 87), Камендзули (Адранья, 87), Мбонг, Чадженович, Эмерсон, Эдер (Тиун, 73), Шимкус, Коффи (Шерри, 73).
Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 67), Ярмоленко (Волошин, 66), Буяльський (Бражко, 79), Кабаев (Пономаренко, 79), Ванат.
Видео голов матча Хамрун Спартанс — Динамо:
Ответная встреча через неделю в Люблине.
Победитель пары Хамрун Спартанс — Динамо в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).