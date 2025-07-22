Поединок второго раунда квалификации ЛЧ Хамрун Спартанс — Динамо Киев пройдет во вторник, 22 июля. Начало в 20:00.

Бесплатно поединок будет транслироваться на общедоступном канале 2+2.

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Динамо — 1.53, ничья — 4.55, победа Хамрун Спартанс — 6.00.

Напомним, что в первом раунде квалификации мальтийский клуб в безумной серии пенальти прошел литовский Жальгирис.

Победитель пары Хамрун Спартанс — Динамо в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Хамрун Спартанс — Динамо опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).