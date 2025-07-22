Хамрун Спартанс — Динамо. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

22 июля, 19:29
Поделиться:
Предматчевая тренировка киевлян (Фото: ФК Динамо)

Предматчевая тренировка киевлян (Фото: ФК Динамо)

Киевские динамовцы начинают еврокубковую кампанию на Мальте.

Поединок второго раунда квалификации ЛЧ Хамрун Спартанс — Динамо Киев пройдет во вторник, 22 июля. Начало в 20:00.

Бесплатно поединок будет транслироваться на общедоступном канале 2+2.

Реклама

Читайте также:
Динамо имеет две потери перед стартом в отборе Лиги чемпионов — Шовковский

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Динамо — 1.53, ничья — 4.55, победа Хамрун Спартанс — 6.00.

Напомним, что в первом раунде квалификации мальтийский клуб в безумной серии пенальти прошел литовский Жальгирис.

Победитель пары Хамрун Спартанс — Динамо в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Хамрун Спартанс — Динамо опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига чемпионов ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies