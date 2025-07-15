Соперник Динамо в отборе Лиги чемпионов определился в невероятной серии пенальти

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/26 киевское Динамо сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты.

На старте отбора Хамрун в драматичном стиле прошел литовский Жальгирис.

Первый поединок в Вильнюсе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ответный матч Хамрун выиграл с аналогичным счетом в основное время, соперники не выявили победителя в дополнительные 30 минут.

Реклама

В итоге судьба противостояния решалась в серии пенальти. Футболисты Хамруна имели две возможности закрыть все вопросы после промахов игроков Жальгириса (в шестой и 12-й попытках), однако Серинь Тиун и Хонни не реализовали свои попытки. Пенальти пробивали даже голкиперы, причем успешно.

Ключевым в итоге стал промах хавбека литовцев Эбенизера Офори. В следующий раунд мальтийцев вывел Йован Чадженович. Команды выполнили 28 ударов на двоих, Хамрун выиграл серию со счетом 11:10.

Добавим, что Хамрун Спартанс выиграл три последних розыгрыша чемпионата Мальты.

Матчи второго раунда квалификации ЛЧ пройдут 22/23 и 29/30 июля. Для Динамо это будут первые официальные поединки в новом сезоне.

Киевляне проведут первую игру на выезде, а ответный матч — на номинально домашнем стадионе в Люблине.

Команда, которая потерпит поражение в противостоянии, дальше сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, в сезоне 2024/25 киевляне впервые за четыре года стали чемпионами Украины.

Мы писали, что экс-форвард Динамо не поедет на матч Лиги Европы в Казахстан из-за угрозы ареста.