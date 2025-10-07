Специалист считает, что текущее поражение не является самым тяжелым в его карьере в стане «сине-гранатовых».

«Самое тяжелое поражение было в полуфинале Лиги чемпионов от Интера. Текущее поражение нужно принять и посмотреть на ситуацию с положительной стороны.

Реклама

Нам нужно исправить то, что у нас не получается, особенно допущенные ошибки в первом тайме. В некоторых моментах мы не контролировали ситуацию. Но это не самое тяжелое поражение", — приводит слова Флика As.

Читайте также: Барселона назвала сроки восстановления главной звезды клуба после рецидива травмы

Напомним, что в прошлом сезоне Барселона проиграла Интеру по сумме двух встреч (6:7) и не смогла выйти в финал Лиги чемпионов.

Ранее легендарный Хави назвал следующую звезду мирового футбола.