Тренер Барселоны назвал самое тяжелое поражение во главе каталонцев — наставник вспомнил матч в Лиге чемпионов

7 октября, 07:40
Ханс-Дитер Флик вспомнил противостояние с Интером (Фото: Reuters/Lee Smith)

Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от Севильи (1:4) в выездном матче восьмого тура Ла Лиги.

Специалист считает, что текущее поражение не является самым тяжелым в его карьере в стане «сине-гранатовых».

«Самое тяжелое поражение было в полуфинале Лиги чемпионов от Интера. Текущее поражение нужно принять и посмотреть на ситуацию с положительной стороны.

Нам нужно исправить то, что у нас не получается, особенно допущенные ошибки в первом тайме. В некоторых моментах мы не контролировали ситуацию. Но это не самое тяжелое поражение", — приводит слова Флика As.

Напомним, что в прошлом сезоне Барселона проиграла Интеру по сумме двух встреч (6:7) и не смогла выйти в финал Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига чемпионов Чемпионат Испании

