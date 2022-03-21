«120 человек в вагоне». Футболист молодежной сборной Украины рассказал, как бежал из Харькова 21 марта, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Криськив (Фото:ФК Металлист 1925)

Полузащитник Металлиста 1925 года и молодежной сборной Украины Дмитрий Криськив рассказал, как бежал из Харькова после того, как российские войска начали обстреливать город.

В интервью zbirna.com Криськив рассказал, что вместе со своей девушкой до последнего не хотели покидать Харьков, потому что думали, что ужас прекратится.

По словам футболиста, последним аргументом покинуть город стал обстрел здания ОГА.

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«Потом два снаряда упали метрах в двухстах от нашего дома. Дрожали стены, и это был сигнал. Поначалу все думали, что идет обстрел военных объектов, но в центре Харькова их и близко нет.

Первые дни мы спускались в подвал во время каждой тревоги, но потом один военный объяснил нам, что поскольку живем на первом этаже, дома будет безопаснее. Мы заклеили все окна, а сами разместились в коридоре. Там и спали.

Около пяти утра отправились на железнодорожный вокзал, а в поезд, который направлялся во Львов, попали примерно через 12 часов. Дорога была еще тем испытанием. Кто-то посчитал, что в нашем вагоне поместилось 120 человек. Плюс животные – собаки, коты.

Первые мысли с утра — сделать что-то полезное для людей и страны. У нас есть свой неофициальный гуманитарный штаб, который возглавляет жена Валерия Бондаря. Собираем какие-то средства, она производит закупки и отправляет помощь в Харьков, Бучу и другие места", — рассказал Криськив.

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