Ярославский пообещал продать яхту и отдать деньги на восстановление Харькова

3 марта, 13:35
Цей матеріал також доступний українською
Александр Ярославский (Фото:ФК Металлист)

Александр Ярославский (Фото:ФК Металлист)

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил, что продать свою яхту, а деньги потратит на восстановление Харькова, который пострадал от бомбардировки российскими оккупантами.

Об этом бизнесмен заявил на своей странице в Facebook.

" DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продаж моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — нужно работать, работать и еще больше работать", — написал Ярославский.

https://www.facebook.com/aleksanderyaroslavskiy/posts/497815278569269&show_text=true&width=500
Читайте также:
Деньги — на восстановление Украины. Абрамович объявил о продаже Челси

Ранее Александр Ярославский пообещал принять активное участие в восстановлении Харькова.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Российская агрессия Харьков Металлист (Харьков) Война в Украине Яхта Александр Ярославский

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ