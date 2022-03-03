Ярославский пообещал продать яхту и отдать деньги на восстановление Харькова 3 марта, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Александр Ярославский (Фото:ФК Металлист)

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил, что продать свою яхту, а деньги потратит на восстановление Харькова, который пострадал от бомбардировки российскими оккупантами.

Об этом бизнесмен заявил на своей странице в Facebook.

" DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продаж моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — нужно работать, работать и еще больше работать", — написал Ярославский.

Ранее Александр Ярославский пообещал принять активное участие в восстановлении Харькова.

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