Ярославский пообещал продать яхту и отдать деньги на восстановление Харькова
Александр Ярославский (Фото:ФК Металлист)
Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил, что продать свою яхту, а деньги потратит на восстановление Харькова, который пострадал от бомбардировки российскими оккупантами.
Об этом бизнесмен заявил на своей странице в Facebook.
" DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продаж моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — нужно работать, работать и еще больше работать", — написал Ярославский.
Ранее Александр Ярославский пообещал принять активное участие в восстановлении Харькова.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.