Легенда Барселоны отклонил предложение возглавить московский Спартак

7 октября, 17:03
Хави не будет работать в России (Фото: REUTERS/Vincent West)

Московский Спартак хотел видеть главным тренером команды легенду Барселоны Хави Эрнандеса.

Об этом сообщает Metaratings.

Спартак контактировал с представителями Хави, но после переговоров стало понятно, что испанец не рассматривает возможность переезда в Россию.

Сейчас команду возглавляет 47-летний серб Деян Станкович.

Хави выступал за Барселону как игрок, а затем возглавлял клуб с 2021 по 2024 год, выиграв с ним чемпионат Испании и Суперкбок страны. До этого испанец был тренером катарского Аль-Садда.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана, которая впервые сыграет на чемпионате мира.

