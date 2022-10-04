«Это его дом». Главный тренер Барселоны высказался о возможном возвращении Месси 4 октября, 20:32 Месси может покинуть ПСЖ в конце сезона (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.



Хави рассказал о теплых отношениях с Месси, с которым он играл за Барселону, и его связи с клубом, однако заявил, что сейчас не время говорить о возвращении аргентинца в состав сине-гранатовых, сообщает Sport.es.

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«Вы знаете, как я его люблю. Он мой друг, и я всегда желаю ему всего наилучшего. Барса – его дом.

Давайте оставим его в покое, чтобы он наслаждался временами в Париже, и пожелаем ему всего наилучшего», - сказал Хави.

По информации журналиста Микеля Бласкеса, Месси планирует покинуть ПСЖ по завершении контракта 30 июня 2023 года.



Сообщалось, что Барселона заинтересована в возвращении Месси, который перед переходом в ПСЖ выступал за сине-гранатовых в течение 2003-2021 годов.

Также была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.

