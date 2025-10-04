«Заслуживал Золотой мяч-2025»: легендарный Хави назвал следующую звезду мирового футбола

Чемпион мира и Европы Хави Эрнандес, который провел почти всю игровую карьеру в Барселоне, считает, что юный полузащитник каталонцев Ламин Ямаль может стать новой звездой футбола, как Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Об этом он рассказал в интервью для Marca.

«Я очень горд за то, что делает Ламин, и что дал ему возможность дебютировать. Я видел, что он очень хорошо подготовлен, несмотря на то, что ему было всего пятнадцать лет. Он выглядел уверенным в себе, очень способным, выделялся на тренировках. Он ничего не боялся. С первого дня он делал разницу. Для меня он один из избранных и может оставить след в мировом футболе. Он не имеет комплексов и ничего не боится», — заявил Хави.

В голосовании за Золотой мяч-2025 18-летний Ямаль занял второе место, а приз выиграл форвард ПСЖ Усман Дембеле. Бывший капитан Барселоны уверен, звезда каталонского клуба получит в будущем самую престижную индивидуальную награду в футболе, если завоюет Кубок мира или победит в Лиге чемпионов.

«На этот раз больше веса имели титулы на командном уровне. Для меня, конечно, он заслуживал его [Золотой мяч]. Также Витинья, Салах, Педри и Рафинья… многие заслуживают, но, прежде всего, важны именно титулы. Ламин его получит. Я убежден, но когда его команда выиграет Лигу чемпионов или чемпионат мира», — добавил Хави.

Напомним, в прошлом сезоне Ямаль помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 ассистами.

