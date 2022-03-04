«Они глушат нам связь». Украинский футболист Коваленко призвал жителей родного Херсона не вестись на провокации — видео 4 марта, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Виктор Коваленко (Фото:ФК Специя)

Футболист сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного города Херсона, который оказался под оккупацией российских войск.

Коваленко записал видео и опубликовал его в своем аккаунте в Instagram.

«Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете, мой родной город Херсон оккупировали русские войска. До этого там летали русские бомбы и русские ракеты.

Я каждый день на связи со своими родными, друзьями, это тяжело называть связью. Мой сегодняшний разговор с братом длился 20 секунд. Они глушат нам связь, они обрезают интернет, по телевизору только российские новости.

Почему? Они боятся показать правду? Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжкой ситуации сейчас, но будьте сильны, держитесь.

Так же я знаю, что сейчас привозят много российской массовки и их камер — они хотят показать, что их ждали, что им здесь рады. Это не так, им здесь не рады, их здесь никто не ждал, мы жили в чудесном городе Херсоне, мирном и доброжелательном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации, не будьте массовкой для их телекамер, не подходите к ним и не верьте. Потому что наш президент и силы Украины не забывают своих.

Мы придем и заберем этот город обратно. Україна понад усе. Херсон — це Україна", — сказал Коваленко.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты не пропустили в город машины с гуманитарной помощью.

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