«Не дайте им ни одного голоса». Футболист сборной Украины обратился к жителям Херсона, где оккупанты хотят устроить псевдореферендум 12 марта, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Виктор Коваленко (Фото:ФК Специя)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного Херсона, где российские оккупанты планируют провести псевдореферендум.

Коваленко опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, где призвал жители Херсона показать, что их город – это Украина.

"Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух.

Мы все единая Украина. Херсон – это Украина! Херсон - это Украина", - написал Коваленко.

Ранее Виктор Коваленко призвал жителей Херсона не вестись на провокации российских оккупантов.

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