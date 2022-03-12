«Не дайте им ни одного голоса». Футболист сборной Украины обратился к жителям Херсона, где оккупанты хотят устроить псевдореферендум

12 марта, 20:26
Цей матеріал також доступний українською
Виктор Коваленко (Фото:ФК Специя)

Виктор Коваленко (Фото:ФК Специя)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного Херсона, где российские оккупанты планируют провести псевдореферендум.

Коваленко опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, где призвал жители Херсона показать, что их город – это Украина.

"Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух.

Мы все единая Украина. Херсон – это Украина! Херсон - это Украина", - написал Коваленко.

Ранее Виктор Коваленко призвал жителей Херсона не вестись на провокации российских оккупантов.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Херсон Сборная Украины Война в Украине Виктор Коваленко

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ