«Абсолютный позор, я очень зол» Наставник Барселоны яростно выругался на арбитров после сенсационного результата на старте чемпионата Испании 14 августа, 12:05 Барселона потеряла очки уже на старте чемпионата (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Главный тренер Барселоны Хави раскритиковал арбитров после матча 1 тура чемпионата Испании против Хетафе, в котором каталонский клуб сенсационно потерял очки, сыграв вничью 0:0.

Об этом сообщает Marca.

В первом тайме арбитр удалил вингера Барселоны Рафинью Диаса, а во втором показал красную карточку форварду Хетафе Хайме Мате. Кроме того, во второй половине встречи был удален и сам Хави за споры с арбитрами.

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Кроме того, спорный момент случился на 101-й минуте, когда футболист Хетафе Горка Ривера ударил по ноге игрока барселоны Рональду Араухо в своей штрафной площадке, однако арбитр не назначал пенальти, увидев, что хавбек каталонского клуба Гави подыграл себе рукой перед фолом.

«Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая — не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне до этого не нравились, и сегодня тоже не понравились. Сегодня был позор. Просто бессмысленно. Рука вымышленная.

Нам говорили, что судьи не так часто будут ходить смотреть повторы. ВАР это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки не будут фиксировать, и здесь не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели.

Мы расстроены — это очень очевидная несправедливость. Если это продукт лиги, это абсолютный позор. Я очень зол", — сказал Хави.

Сообщалось, что мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в основе обыграл Атлетик Бильбао (2:0) в стартовом туре чемпионата Испании.