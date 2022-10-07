Один человек погиб. Матч чемпионата Аргентины по футболу остановили из-за массовых беспорядков — видео 7 октября, 15:53 Одному из зрителей попали камнем в челюсть (Фото:REUTERS/Jose Brusco)

Матч чемпионата Аргентины по футболу между Химнасией и Бока Хуниорс остановили из-за массовых беспорядков, в результате которых погиб один человек, сообщает TyC Sports.



Команды сыграли в поединке всего девять минут. После этого на стадионе начались столкновения. Отмечается, что на матч было продано гораздо больше билетов, нежели готова вместить сама арена зрителей.

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В столкновениях также приняла участие полиция, использовавшая слезоточивый газ. Один из сотрудников правоохранительных органов ранил тремя выстрелами резиновыми пулями из пистолета журналиста.

В результате инцидента погиб 57-летний Сесар Регейро. Мужчина пытался покинуть стадион, но потерял равновесие упал. Прямо на стадионе медики предприняли попытки спасти ему жизнь, но он скончался в машине скорой помощи из-за сердечного приступа.

Еще три человека были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Одному из зрителей попали камнем в челюсть.

Ранее в Индонезии на футбольном матче произошла давка на стадионе, вызванная массовыми беспорядками. Погибли 174 человека, еще 180 получили ранения.