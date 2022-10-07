Один человек погиб. Матч чемпионата Аргентины по футболу остановили из-за массовых беспорядков — видео

7 октября, 15:53
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Одному из зрителей попали камнем в челюсть (Фото:REUTERS/Jose Brusco)

Одному из зрителей попали камнем в челюсть (Фото:REUTERS/Jose Brusco)

Матч чемпионата Аргентины по футболу между Химнасией и Бока Хуниорс остановили из-за массовых беспорядков, в результате которых погиб один человек, сообщает TyC Sports.

Команды сыграли в поединке всего девять минут. После этого на стадионе начались столкновения. Отмечается, что на матч было продано гораздо больше билетов, нежели готова вместить сама арена зрителей.

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В столкновениях также приняла участие полиция, использовавшая слезоточивый газ. Один из сотрудников правоохранительных органов ранил тремя выстрелами резиновыми пулями из пистолета журналиста.

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В результате инцидента погиб 57-летний Сесар Регейро. Мужчина пытался покинуть стадион, но потерял равновесие упал. Прямо на стадионе медики предприняли попытки спасти ему жизнь, но он скончался в машине скорой помощи из-за сердечного приступа.

Еще три человека были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Одному из зрителей попали камнем в челюсть.

https://twitter.com/ArgiesFootball/status/1578187103141175296
https://twitter.com/ArgiesFootball/status/1578209319140691976

Ранее в Индонезии на футбольном матче произошла давка на стадионе, вызванная массовыми беспорядками. Погибли 174 человека, еще 180 получили ранения.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Аргентина Полиция Фанаты Болельщики Видео Массовые беспорядки

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