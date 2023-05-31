Впервые в истории: Киевский ХИТ стал чемпионом Украины по футзалу — видео 31 мая, 18:15 ХИТ — чемпион Украины (Фото:ФК ХИТ)

В рамках финальной серии чемпионата Украины по футзалу ХИТ переиграл Ураган и стал чемпионом.

В среду, 31 мая, состоялся пятый матч финальной серии, который проходил в Ивано-Франковске. По итогам первых четырех встреч счет был равным — 2:2.

Решающий поединок подарил массу эмоций и голов. Уже на старте первыми забили киевляне, а голом отметился Сергей Журба. В концовке первого тайма Евгений Жук удвоил преимущество.

Видео дня

Старт второго тайма начался с гола Артема Фаренюка, который сократил отставание от соперника. Однако через несколько мгновений Игорь Чернявский забил третий в ворота Урагана.

До конца встречи хозяева забили второй — Николай Микитюк реализовал пенальти. В решающие минуты команды создали несколько моментов, но Ураган избежать поражения не сумел (2:3).

Отметим, что ХИТ впервые в истории стал чемпионом Украины по футзалу.

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла еще одного ключевого футболиста перед матчами отбора Евро-2024.