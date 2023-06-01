«Были у нас на крючке». Две футбольные суперзвезды современности могли оказаться в Барселоне 1 июня, 17:09 Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Бывший директор каталонского клуба, который недавно стал чемпионом Испании, Хавьер Бордас рассказал, что за время его работы в «блаугранас», в команде могли оказаться Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

По его словам, Барселона могла подписать француза за круглую сумму.

«Я пытался подписать Килиана Мбаппе. Он мог перейти в Барсу. Мы не обсуждали конкретную сумму, но он мог перейти за 100 миллионов.

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Тренеры сказали, что из-за подбора игроков, который тогда был, будет играть Усман Дембеле. Был вариант привезти их обоих. Мбаппе не хотел переходить в Реал, потому что там были Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема. Барселона купила Дембеле, а затем Филиппе Коутиньо".

Также Хавьер отметил, что трансфер норвежца сорвался из-за комиссионных, которые требовал его агент.

«Благодаря своему бизнесу я знаю много людей. Я встречался с Мино Райолой. Мы говорили об Эрлинге Холанде, он бы продал его нам за 20 миллионов. Но Райола хотел еще 20 миллионов комиссионных», — сказал Бордас AS.

Напоминаем, что недавно Мбаппе дал комментарий, в котором заявил, что не собирается покидать ПСЖ. А Холанд стал лучшим игроком сезона в АПЛ.

Ранее тренер парижского клуба заявил, что Лео Месси покинет команду по окончании сезона.