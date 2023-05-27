Невероятный дебютный сезон. Холанда признали лучшим игроком года в АПЛ

27 мая, 15:43
Поделиться:
Лучший игрок сезона (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Лучший игрок сезона (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который сыграет со своей командой в финале ЛЧ, стал футболистом года в текущей кампании английской Премьер-лиги.

Читайте также:
«Будто в Рим приехал Иисус». Жозе Моуринью отчаялся в своей команде

Об этом «горожане» сообщили в своем Twitter-аккаунте.

На титул лучшего игрока сезона также претендовали Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Мартин Эдегор (Арсенал), Макус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал) и Киран Триппьер (Ньюкасл).

Видео дня

В этом сезоне в АПЛ Холанд сыграл 35 матчей, забил 36 голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что норвежец побил рекорд результативности в английской Премьер-лиге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X