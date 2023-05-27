Невероятный дебютный сезон. Холанда признали лучшим игроком года в АПЛ 27 мая, 15:43 Лучший игрок сезона (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который сыграет со своей командой в финале ЛЧ, стал футболистом года в текущей кампании английской Премьер-лиги.

Об этом «горожане» сообщили в своем Twitter-аккаунте.

На титул лучшего игрока сезона также претендовали Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Мартин Эдегор (Арсенал), Макус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал) и Киран Триппьер (Ньюкасл).

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В этом сезоне в АПЛ Холанд сыграл 35 матчей, забил 36 голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что норвежец побил рекорд результативности в английской Премьер-лиге.