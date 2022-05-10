Зинченко официально получил в Манчестер Сити нового звездного одноклубника 10 мая, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Эрлинг Холанд станет игроком Манчестер Сити 1 июля (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко, официально подтвердил трансфер форварда Боруссии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

«Горожане» заявили, что достигли принципиального соглашения с Боруссией Дортмунд о переходе Холанда в клуб 1 июля 2022 года.

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Отмечается, что Манчестер Сити осталось согласовать детали контракта с самим футболистом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, за трансфер Холанда английский клуб заплатит около 60 млн евро.

Накануне сообщалось, что футболист уже прошел медосмотр в Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что норвежец будет получать в Манчестер Сити более 600 тысяч евро в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, обойдя бельгийского игрока Манчестер Сити Кевина де Брюйне, доход которого составляет около 460 тысяч евро в неделю.



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