Вошел в историю. Звезда Манчестер Сити побил рекорд по количеству голов в английской Премьер-лиге 4 мая, 09:38 На счету Холанда уже 35 голов (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд отметился очередным голом в английской Премьер-лиге, установив бомбардирский рекорд.



Холанд в перенесенном матче 28-го тура АПЛ с Вест Хэмом (3:1) забил свой 35-й гол в сезоне, что стало рекордом лиги. Для этого ему понадобился 31 поединок.

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22-летний норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера, у которых по 34 гола за сезон.

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Ранее сообщалось, что Холанд повторил уникальное достижение 1931 года, забив 50 голов за сезон во всех турнирах.