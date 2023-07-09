Покорил водную стихию: Холанд засветился со своей любимой на роскошной яхте — фото
Эрлинг Холанд (Фото:instagram.com/erling.haaland)
Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжает наслаждаться отдыхом во время летнего межсезонья.
Звездный футболист засветился на роскошной яхте со своей возлюбленной Изабель. Пара находится в отношениях некоторое время, хоть и знакомы с детства.
Холанд со своей девушкой попробовали свои силы в вейкбординге, для этого Изабель пришлось заплести Холанду косу.
Паре удалось покорить водную стихию, а затем они присоединились к друзьям для отдыха.
В прошлом сезоне Холанд провел 53 матча за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 52 гола. Вместе с командой норвежец стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и выиграл Лигу чемпионов.
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