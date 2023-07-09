Покорил водную стихию: Холанд засветился со своей любимой на роскошной яхте — фото 9 июля, 08:42 Эрлинг Холанд (Фото:instagram.com/erling.haaland)

Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжает наслаждаться отдыхом во время летнего межсезонья.

Звездный футболист засветился на роскошной яхте со своей возлюбленной Изабель. Пара находится в отношениях некоторое время, хоть и знакомы с детства.

Холанд со своей девушкой попробовали свои силы в вейкбординге, для этого Изабель пришлось заплести Холанду косу.

Видео дня

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Паре удалось покорить водную стихию, а затем они присоединились к друзьям для отдыха.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

В прошлом сезоне Холанд провел 53 матча за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 52 гола. Вместе с командой норвежец стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и выиграл Лигу чемпионов.

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