Забил своей бывшей команде. Гол звездного бомбардира Манчестер Сити признан лучшим в туре Лиги чемпионов — видео 15 сентября, 17:57 На счету Холанда уже три гола в этом сезоне Лиги чемпионов (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Нападающий английского Манчестер Сити Эрлинг Холанд был признан автором лучшего гола во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Болельщики отдали самое большое количество голосов за гол Холанда в ворота дортмундской Боруссии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Норвежец принес Манчестер Сити победу на 84-й минуте, в сногсшибательном прыжке замкнув навес Жоау Канселу.

Видео дня

Читайте также: Шахтер благодаря голу Мудрика избежал поражения от Селтика в матче Лиги чемпионов

Также на автора лучшего гола тура претендовали Артур Гомес из Спортинга, Мислав Оршич из Динамо Загреб и одноклубник Холанда Джон Стоунз.



Следует отметить, что Холанд перешел в Манчестер Сити именно из Боруссии Дортмунд.

В 1-м туре Лиги чемпионов автором лучшего гола был признан нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.