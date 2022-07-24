Один из самых дорогих футболистов мира отличился победным голом в дебютном матче за Манчестер Сити — видео

24 июля, 21:16
Холланд забил уже в дебюте игры (Фото:Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)

Холланд забил уже в дебюте игры (Фото:Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)

Звездный новичок Манчестер Сити Эрлинг Холанд результативно дебютировал за английский клуб.

Норвежец впервые сыграл за Манчестер Сити, выйдя в стартовом составе «горожан» на товарищеский матч против мюнхенской Баварии.

Читайте также:
Миколенко забил гол и отдал результативный пас за Эвертон в товарищеском матче — видео

Холанд отличился голом уже после 12 минут пребывания на поле. Атаку начал Де Брюйне, который отдал пас на Грилиша, а тот переадресовал мяч в центр штрафной, откуда норвежский форвард отправил мяч в сетку.

Видео дня

После первого тайма Холанд был заменен, а его гол оказался единственным в матче и принес «горожанам» победу со счетом 1:0.

https://twitter.com/ManCity/status/1550992778523512835

По данным популярного портала Transfermarkt, стоимость Холанда оценивается в 150 млн евро. Больше стоит только нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — 160 млн евро.

Читайте также:
Зинченко в дебютном матче за Арсенал помог разгромить Челси — видео

Манчестер Сити объявил о подписании Эрлинга Холанда 10 мая. Позже клуб официально презентовал игрока.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Манчестер Сити Бавария (Мюнхен) Товарищеские матчи Эрлинг Холанд

Эксклюзивы НВ

Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
24 июля, 20:19
Медицина
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Очередная ловушка или долгожданное дно?

Рост рынка — надолго ли это?

24 июля, 14:00
Эксперты
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X