Один из самых дорогих футболистов мира отличился победным голом в дебютном матче за Манчестер Сити — видео 24 июля, 21:16 Холланд забил уже в дебюте игры (Фото:Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)

Звездный новичок Манчестер Сити Эрлинг Холанд результативно дебютировал за английский клуб.

Норвежец впервые сыграл за Манчестер Сити, выйдя в стартовом составе «горожан» на товарищеский матч против мюнхенской Баварии.

Холанд отличился голом уже после 12 минут пребывания на поле. Атаку начал Де Брюйне, который отдал пас на Грилиша, а тот переадресовал мяч в центр штрафной, откуда норвежский форвард отправил мяч в сетку.

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После первого тайма Холанд был заменен, а его гол оказался единственным в матче и принес «горожанам» победу со счетом 1:0.

По данным популярного портала Transfermarkt, стоимость Холанда оценивается в 150 млн евро. Больше стоит только нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — 160 млн евро.

Манчестер Сити объявил о подписании Эрлинга Холанда 10 мая. Позже клуб официально презентовал игрока.

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