Грозит от трех до семи лет тюрьмы. Тренера клуба украинской Премьер-лиги задержали в Беларуси — видео 30 сентября, 21:23 Хомутовский выступал против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в 2020-м (Фото:ФК Львов)

Тренера вратарей футбольного клуба Львов Василия Хомутовского задержали в Беларуси, сообщает телеграм-канал Сводки Центра.



Источник опубликовал видео с задержанием 44-летнего наставника и его допросом.

В ролике Хомутовский признался, что выходил на проезжую часть во время митингов в Беларуси против диктатора Александра Лукашенко в 2020 году. Ему грозит штраф, тюремный срок или ограничение свободы от трех до семи лет.

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Главный тренер Львова Олег Дулуб в интервью изданию Наша Нива прокомментировал инцидент со своим ассистентом: «Он поехал в Беларусь делать операцию на колене, потому что получил травму на тренировке. Он сам решил, что будет делать операцию именно в Беларуси.

У него не было никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может окончиться плохо для него, все было спокойно. Вскоре он должен был присоединиться к работе в нашем клубе".

Хомутовский выступал против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в 2020-м. В октябре того же года его оштрафовали за участие в акции протеста.

Ранее легенда украинского биатлона Елена Зубрилова оскандалилась позорным заявлением об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.