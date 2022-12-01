Хорватия — Бельгия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 1 декабря, 08:10 Хорватия лидирует в группе F после двух туров (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ представляет анонс матча заключительного тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Хорватии и Бельгии.



Поединок Польша — Аргентина состоится в Эр-Райяне 1 декабря на стадионе Ахмад бин Али. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Хорватии перед матчем:

с 4 очками лидирует группе F после ничьей с Марокко ( 0:0) и победы над Канадой ( 4:1);

0:0) и победы над Канадой 4:1); для выхода в плей-офф устроит победа или ничья, а в случае поражения нужен выигрыш Канады над Марокко;

не знает поражений восемь игр кряду во всех турнирах при шести победах и двух ничьих;

не имеет кадровых проблем перед поединком.

Что нужно знать про сборную Бельгии перед матчем:

с 3 очками занимает 3-е место в группе после победы над Канадой ( 1:0) и поражения от Марокко ( 0:2);

1:0) и поражения от Марокко 0:2); для выхода в плей-офф нужна победа или ( результативная) ничья, при условии победы Канады над Марокко с разницей в ( 3) 4 гола;

результативная) ничья, при условии победы Канады над Марокко с разницей в 3) 4 гола; одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при трех поражениях;

под вопросом участие нападающего Лукаку ( травма).

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Ливая, Перишич

Бельгия: Куртуа — Кастань, Альдервейрельд, Вертонген — Менье, Тилеманс, Витсель, Карраско — де Брейне, Э. Азар — Батшуаи