Хорватия — Бельгия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
Хорватия лидирует в группе F после двух туров (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
НВ представляет анонс матча заключительного тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Хорватии и Бельгии.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бельгия можно здесь
Поединок Польша — Аргентина состоится в Эр-Райяне 1 декабря на стадионе Ахмад бин Али. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Хорватии перед матчем:
- с 4 очками лидирует группе F после ничьей с Марокко (0:0) и победы над Канадой (4:1);
- для выхода в плей-офф устроит победа или ничья, а в случае поражения нужен выигрыш Канады над Марокко;
- не знает поражений восемь игр кряду во всех турнирах при шести победах и двух ничьих;
- не имеет кадровых проблем перед поединком.
Что нужно знать про сборную Бельгии перед матчем:
- с 3 очками занимает 3-е место в группе после победы над Канадой (1:0) и поражения от Марокко (0:2);
- для выхода в плей-офф нужна победа или (результативная) ничья, при условии победы Канады над Марокко с разницей в (3) 4 гола;
- одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при трех поражениях;
- под вопросом участие нападающего Лукаку (травма).
Ориентировочные составы:
Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Ливая, Перишич
Бельгия: Куртуа — Кастань, Альдервейрельд, Вертонген — Менье, Тилеманс, Витсель, Карраско — де Брейне, Э. Азар — Батшуаи