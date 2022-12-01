Хорватия — Бельгия 0:0. События по минутам матча ЧМ-2022 1 декабря, 18:53 Бельгия гарантированно выйдет в плей-офф, если выиграет (Фото:REUTERS/Albert Gea)

НВ следил за ходом игры заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Хорватии и Бельгии.



Стартовые составы:

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Ливая, Перишич

Бельгия: Куртуа — Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген — Менье, де Брейне, Витсель, Кастань — Троссар, Карраско — Мертенс

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Матч состоится в катарском Эр-Райяне на стадионе Ахмад бин Али. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Хорватия с 4 очками лидирует группе F. Для выхода в плей-офф сборную устроит победа или ничья, а в случае поражения нужен выигрыш Канады над Марокко.

Команда не знает поражений восемь последних игр кряду во всех турнирах при шести победах и двух ничьих. Коллектив не имеет кадровых проблем перед поединком.

Бельгия с 3 очками занимает 3 место в группе. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа или (голевая) ничья, при условии победы Канады над Марокко с разницей в (3) 4 гола.

Команда одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при трех поражениях. У коллектива под вопросом участие нападающего Лукаку (травма).

Статистика знает восемь матчей между соперниками. Хорватия одержала три победы, Бельгия — также три. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Хорватия — небольшой фаворит матча, коэффициент на победу которой равен 2,62, то, что выиграет Бельгия, оценивается в 2,70, ничья — в 3,20.