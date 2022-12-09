Хорватия — Бразилия. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022

9 декабря, 08:10
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Сборную Бразилии считают главным претендентом на трофей (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборную Бразилии считают главным претендентом на трофей (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Бразилии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бразилия можно здесь

Поединок Хорватия — Бразилия состоится в Аль-Райяне 9 декабря на стадионе Эдьюкейшн Сити. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:

  • с 5 очками заняла второе место в группе F после победы над Канадой (4:1) и ничьих с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0), в 1/8 финала победила Японию (1:1, 3:1 по пенальти);
  • в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина;
  • не проигрывает в десяти последних матчах во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;
  • под вопрос участие в игре защитников Сосы (болезнь) и Станишича (травма).
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Что нужно знать о сборной Бразилии перед матчем:

  • с 6 очками заняла первое место в группе G после побед над Швейцарией (1:0) и Сербией (2:0) и поражение от Камеруна (0:1), в 1/8 финала прошла Корею (4:1);
  • в случае выхода в полуфинал финала ее соперником станет победитель поединка Нидерланды — Аргентина;
  • одержала десять побед в 11 последних играх во всех турнирах при одном поражении;
  • не сможет рассчитывать на защитника Теллеса и нападающего Жезуса (травмы), под вопросом участие в матче Алекса Сандро (травма).
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Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Брозович, Модрич, Ковачич, Перишич, Петкович, Крамарич

Бразилия: Алиссон, Милитао, Тьягу Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

НВ

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Бразилии

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