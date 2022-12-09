Хорватия — Бразилия. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022 9 декабря, 08:10 Сборную Бразилии считают главным претендентом на трофей (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Бразилии.



Поединок Хорватия — Бразилия состоится в Аль-Райяне 9 декабря на стадионе Эдьюкейшн Сити. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.



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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.



Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:

с 5 очками заняла второе место в группе F после победы над Канадой ( 4:1) и ничьих с Марокко (0:0 ) и Бельгией (0:0 ), в 1/8 финала победила Японию ( 1:1, 3:1 по пенальти);

4:1) и ничьих с Марокко ) и Бельгией ), в 1/8 финала победила Японию 1:1, 3:1 по пенальти); в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина;

не проигрывает в десяти последних матчах во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;

под вопрос участие в игре защитников Сосы ( болезнь) и Станишича ( травма).

Что нужно знать о сборной Бразилии перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе G после побед над Швейцарией ( 1:0) и Сербией (2:0 ) и поражение от Камеруна (0 :1), в 1/8 финала прошла Корею ( 4:1);

1:0) ) и поражение от Камеруна :1), в 1/8 финала прошла Корею 4:1); в случае выхода в полуфинал финала ее соперником станет победитель поединка Нидерланды — Аргентина;

одержала десять побед в 11 последних играх во всех турнирах при одном поражении;

не сможет рассчитывать на защитника Теллеса и нападающего Жезуса ( травмы), под вопросом участие в матче Алекса Сандро ( травма).

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Брозович, Модрич, Ковачич, Перишич, Петкович, Крамарич

Бразилия: Алиссон, Милитао, Тьягу Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон

Фото: НВ

Фото: НВ

НВ

